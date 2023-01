Hunziker-Trussardi? "Li abbiamo visti mentre...": testimonianza-terremoto

13 gennaio 2023 a

a

a

Gossip impazzito su Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. I due sono separati ufficialmente. Ma il fatto che siano spesso insieme ha fatto venire qualche dubbio su un possibile ritorno di fiamma. Ad alimentare queste voci è anche un episodio recente: la coppia è stata pizzicata in vacanza insieme sulle piste da sci. La conduttrice e l'imprenditore sarebbero apparsi vicini e affiatati come non mai. Ne ha parlato il settimanale Gente, che nel suo ultimo numero ha dedicato un servizio in esclusiva alla coppia.

"Ho deciso di farlo". Michelle Hunziker, vita stravolta?

A dire la loro adesso sono gli albergatori, i ristoratori e i camerieri di San Cassiano in Alta Badia, dove i due hanno trascorso quasi due settimane insieme. Secondo queste persone, che hanno osservato Michelle e Tomaso da vicino, ci sarebbero state tenerezze, baci e abbracci tra di loro. Pare comunque che Trussardi e la Hunziker siano arrivati in montagna con due auto separate, visto che lui è dovuto tornare in città per lavorare. Tuttavia, avrebbero alloggiato entrambi nello stesso hotel.

Aurora Ramazzotti, la clamorosa foto in reggiseno e senza trucco | Guarda

Secondo quanto riportato da Gente, la coppia si sarebbe comportata come se nulla fosse. Ci sarebbe stato anche uno slancio romantico da parte di Tomaso, che ad un certo punto si sarebbe sporto verso Michelle per baciarla. Un gesto che però lei avrebbe bloccato con un tovagliolo, per non farsi vedere da curiosi e paparazzi. Qualche tempo fa, in un’intervista al Corriere della Sera, l’imprenditore aveva chiarito che non si sarebbe sentito all’altezza di nessuna nuova donna dopo Michelle. “Dopo una storia così importante non si può ricominciare come se nulla fosse".