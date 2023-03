Goggia rompe il silenzio su Giletti: "Uno sguardo killer e il traguardo"

25 marzo 2023 a

La domanda che tiene tutti sulle spine è una: ma Massimo Giletti e Sofia Goggia stanno insieme? Ad avanzare il sospetto sono state alcune foto che li ritraggono assieme e un'intervista a Belve da parte del giornalista di La7. Qui Giletti ha lasciato intendere un flirt: "Amo le montagne, del resto vengo proprio da un paese di montagna. Ci sono cresciuto...". Ma raggiunta da Le Iene la campionessa è stata ben più schietta: "No, non rompermi i cogl***i, ho la gara a cui pensare. Non fare domande". Ad oggi, però, la Goggia si sbilancia e lo fa con il settimanale Di Più. "Non ho detto che sono single - tiene a precisare -. Ho solo detto che in questo momento della mia vita farei fatica a gestire una relazione stabile. Ma non ho detto che sono single". E ancora: "In questo momento farei fatica a pensare di condividere una vita con un’altra persona, sono una donna leale e onesta, ma non sono abituata a condividere gli spazi di una casa. Le mie priorità in questo momento sono altre".

Da sportiva e sciatrice albina plurimedagliata, la sua vita non è così semplice: "Io è da quando ho sedici anni che vivo in hotel e anche se casa mia è un quadrilocale, è grande, adatta a ospitare una famiglia, la ritengo piccola anche se è solo per me. Figuriamoci per un’altra persona. Non ho ancora organizzato gli spazi, non so che cosa mi porterà il futuro: quello che so benissimo è che non escludo nulla e voglio vivere appieno la vita che mi sono conquistata. Con le braccia aperte a tutto". Parola d'ordine? Privacy.

"Sono sempre stata molto riservata, penso che continuerò a mantenere questo profilo e mi chiedo spesso che senso abbia rendere pubblici gli aspetti più privati della propria vita. Detto questo, è inevitabile che con l’esposizione che ho in questo momento ci possano essere delle voci sulla mia vita privata. Io sono e sarò sempre definita per quello che ho fatto nella mia carriera, sugli sci, dalle mie gesta sportive e dalla persona che sono. Non ho bisogno di essere associata al nome di un uomo: sono io che porto la luce". Da campionessa la Goggia non si fa superare da nessuno e quando desidera una cosa, alla fine la ottiene: "Se c’è uno che mi piace, gli faccio uno sguardo “killer”. Vado al punto senza fare “troppi slalom”, sono una discesista e vado diritta al traguardo".