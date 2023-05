Jasmine Carrisi, la confessione: "Io al GfVip? Sì ma a una condizione"

20 maggio 2023 a

Jasmine Carrisi al GfVip? Pare che alla figlia di Al Bano e Loredana Lecciso non dispiaccia l'eventualità di questa nuova esperienza televisiva dopo l’avventura a The Voice Senior in qualità di giudice. Intervistata dal settimanale Nuovo, Jasmine ha rivelato che potrebbe entrare nella casa del GfVip, ma a una condizione: "Se è un’esperienza che mi incuriosisce oppure no? Sì, ma vi prenderò parte quando avrò una carriera consolidata, come ha fatto papà con i reality".

"Oggi comunque la mia priorità resta la musica - ha chiarito la Carrisi -. Accanto a me ho anche mia madre. Mi dà consigli sia per la ia carriera musicale che per quella televisiva, è quasi come se fosse la mia manager. Chi meglio di lei può darmi le indicazioni per fare bene in questo mondo?".

Nella sua intervista, Jasmine ha anche rivelato che non è sempre stato facile portare il cognome che possiede: "Essere figlia di un famoso artista ha i suoi pro e i suoi contro. Certo, mi ha permesso di fare molte cose ovviamente, però c’è anche l’altro lato della medaglia da considerare. Su di me, infatti, ci sono stati molti pregiudizi e cattiverie, io però mi concentro sugli aspetti positivi, consapevole che il cognome che porto mi ha aiutata. Questo non posso mica negarlo".