De Martino, bomba di Dagospia: "Soldi, cosa nasconde alla Rai"

È stato riconfermato in Rai, ma a Stefano De Martino il compenso di Viale Mazzini sembra non bastare. E così ecco che "nasconde" le sue serate in discoteca. Non a Belen Rodriguez, con cui negli ultimi tempi le cose non sembrano andare per il meglio. Niente affatto. Stando a Giuseppe Candela per Dagospia, l'ex ballerino di Amici partecipa molto spesso, "in cambio di cifre a dir poco importanti", come special guest a feste in discoteca.

Partecipazioni, quelle nei locali, che riportano alla mente i tronisti di Uomini e Donne ai tempi d'oro. Per questo secondo Candela De Martino preferisce omettere la cosa, "per non sporcarsi l'immagine non annuncia, non rilancia le sue ospitate sui social. Punta a un profilo alto? Nel dubbio porta a casa la grana".

Intanto sembra che il matrimonio con la showgirl argentina sia naufragato di nuovo. A far insospettire alcune foto che riprendono Belen in dolce compagnia. Ma non quella del marito. La modella è stata fotografata mentre bacia l'imprenditore alla festa di Ignazio Moser, il fidanzato di Cecilia Rodriguez, a La Mimosa Polo Club di Pogliano Milanese. Se i due sono una coppia però non è ancora dato sapersi. Al momento è silenzio assoluto.