Flavio Briatore, "prima volta con la figlia": il dettaglio in questa foto

Flavio Briatore sembra essersi lasciato alle spalle il passato e deciso di accogliere nella maniera migliore possibile la figlia Leni. Quest’ultima è nata durante la breve relazione che l’imprenditore ha avuto con la super modella Heidi Klum: all’epoca decise di non riconoscere la figlia perché la separazione avvenne a gravidanza ancora in corso. Inoltre Briatore non le diede il cognome per rispetto del compagno di Heidi, che ha cresciuto Leni.

Ora però la famiglia è riunita e sembrano tutti contenti. Su Instagram l’imprenditore ci ha tenuto a pubblicare uno scatto che lo ritrae insieme ai due figli, Nathan Falco e Leni. Sembrano tutti felici e sereni attorno a un grande tavolo in giardino. Un picnic di famiglia con in primo piano una torta che recita così: “Benvenuta Leni”. Questi sono i primi scatti condivisi dopo che Briatore e la figlia avevano tenuto il loro rapporto lontano da stampa e social. Lo scatto ha ovviamente riscosso grande successo e richiamato anche alcuni vip.

A partire dall’ex moglie Elisabetta Gregoraci e dall’ex fiamma storica Naomi Campbell: le due hanno commentato con dei cuori che esprimono felicità per questo ricongiungimento. Anche Simona Ventura, amica di vecchia data di Briatore, ha commentato la foto: “Complimenti Flavio! Ricordi cosa ci eravamo detti?!”.