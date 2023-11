Elisabetta Gregoraci a Dubai, "paga Briatore": la foto e il terremoto

Roberto Tortora 02 novembre 2023 a

Mentre l’Italia fa i conti con le prime piogge e il primo freddo tipicamente autunnali, c’è chi, in questo momento, ha deciso di prolungare l’estate fuori dai confini e ha scelto il Golfo Persico per dare la caccia all’ultimo sole e all’ultimo bagno. Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci, showgirl calabrese ed ex-moglie di Flavio Briatore, volata a Dubai con il figlio avuto dall’imprenditore piemontese, Nathan Falco, e con il suo autista, Elias.

Cosa c’è di meglio che un bel pranzetto con vista mare e un’abbronzatura fuori stagione? Mentre Nathan gusta un hamburger con patatine ed Elias, invece, si tiene più leggero con un’insalata mista riso-verdure, la Gregoraci si vizia e si concede una bella pizza Margherita. Una Margherita a Dubai.

A breve, poi, dovrebbe raggiungerli anche Briatore, che è rimasto in ottimi rapporti con la donna. Al punto che gli haters di turno si sono scatenati su Instagram, nel momento in cui la Gregoraci ha pubblicato una serie di foto in cui abbraccia il figlio, con la didascalia che recita: “Un abbraccio ti aggiusta il cuore”. "Ma paga Flavio Briatore?", uno dei tanti commenti al veleno degli hater. Di recente, la donna ha perso sua nonna ed è tornata sui social per dimostrare di aver bisogno di badare a suo figlio, per riprendersi dal lutto.

Gli haters, però, preferiscono sottolineare come questa bella vita sia pagata, in realtà, proprio dall’ex-marito di Elisabetta. Commenti ai quali, per ora, la showgirl non ha dato importanza, ignorandoli. E nelle ultime ore proprio Flavio Briatore ha denunciato un furto subìto in centro a Milano, fortunatamente sventato da un agente della Guardia di Finanza. Nel suo racconto, l’imprenditore ha svelato: “Fortuna che mi è stato restituito il mio zaino, perché c'era il passaporto e domani devo partire”. Dove andrà Flavio? Raggiungerà ex-moglie e figlio a Dubai? Presto sapremo, perché ai social non sfugge nulla.