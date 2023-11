Gregoraci e Nathan Falco insultati, interviene Briatore: zittiti tutti con una frase

02 novembre 2023 a

Elisabetta Gregoraci, showgirl calabrese ed ex-moglie di Flavio Briatore, è volata a Dubai con il figlio avuto dall’imprenditore piemontese, Nathan Falco, per cercare di ritrovare la serenità dopo la morte della sua amata nonna, che aveva 102 anni. "Un abbraccio che ti scalda il cuore", ha scritto Elisabetta a corredo di uno scatto abbracciata a suo figlio, che compirà 14 anni a marzo. Una foto che però ha scatenato l'odio social.

Davanti a questi insulti alla sua ex moglie e a suo figlio è intervenuto lo stesso Flavio Briatore che ha zittito tutti. Anche Nathan Falco infatti ha pubblicato alcune immagini da Dubai. "Adoro leggere i commenti dei rosiconi – scrive l'imprenditore – non ti curar di loro. Intanto tu sei a Dubai e loro sfogano la frustrazione sulla tastiera".

"Paga Briatore". Elisabetta Gregoraci a Dubai, la foto e il terremoto | Guarda



Nathan Falco nonostante la giovanissima età ha già lasciato la casa della mamma che vive a Montecarlo per trasferirsi in Svizzera, a Ginevra, dove frequenta la scuola più costosa del mondo, l'Institut Le Rosey, la cui retta supera i 100mila euro all'anno. "Sicuramente è un'occasione di vita importante, io non l'ho avuta, ma dall'altro canto farò fatica a staccarmi. Non lo vedrei dal lunedì al giovedì. Però significherebbe conoscere tanti amici, via il telefono dopo le nove", aveva confidato la showgirl in una recente intervista.