Belen Rodriguez, sfogo da censura: "Aggiungerei, fate un po' di..."

“A quando il prossimo fidanzato?”: non mancano gli hater sul profilo Instagram della showgirl argentina Belen Rodriguez. Quest'ultima, però, risponde a tono a tutte le ingiuste e insensate critiche che le arrivano. Alla domanda del solito leone da tastiera, per esempio, ha risposto - come scrive Ivan Rota su Dagospia - in modo gelido, con sole due parole: “Fatti miei”. Intanto c’è chi la difende. Qualcuno, per esempio, scrive: “Che tristi commenti… Bevetevi un buon bicchiere di vino e sorridete alla vita. Se non vi piace, non seguite, basta negatività”. E la showgirl avrebbe risposto: “Aggiungerei fate un po’ di sesso”.

In uno dei suoi ultimi post su Instagram la Rodriguez si mostra in bikini nel mare di Genova. A corredo questo commento: "Lascia il passato, lascia fluire il presente, oggi e ora". Parole che, secondo molti, sarebbero un'ulteriore conferma della fine della storia con Elio Lorenzoni, che però non è stata ancora ufficializzata dai diretti interessati. Ecco perché per ora si parla ancora di voci. I due hanno trascorso un periodo in Argentina per Capodanno, poi di loro come coppia si sono perse le tracce, almeno sui social. Nelle ultime settimane, tra l'altro, Belen si è goduta una serie di viaggi da single. Prima è stata in Scozia, poi a Dubai con l'amica Patrizia Griffini.