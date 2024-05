Aurora Ramazzotti, critiche per la cresima? "Arrestatemi, avanti": come zittisce la rosicona

20 maggio 2024 a

a

a

C'è chi ha molto, moltissimo tempo da perdere. E questa peculiare specie spesso e volentieri si annida sui social. Storia vecchia. Ma nuovamente confermata e rilanciata da quanto è accaduto ad Aurora Ramazzotti. Già, perché la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è finita nel mirino di leoni da tastiera e rosiconi per l'outfit indossato alla cresima della sorella Sole.

Nelle poche immagini filtrate sui social, si vedeva Aurora Ramazzotti alla cresima della figlia di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi con indosso una giacca di pelle e, stando a quanto si può decriptare dalle poche immagini, un vestito nero. Nella foto in questione, Aurore era stata immortalata proprio con Sole e l'altra sorella, Celeste. Insieme a loro anche il piccolo Cesare, figlio di Aurora e Goffredo Cerza.

Dunque, veniamo ai rosiconi. Il punto è che Aurora, su Instagram, ha risposto a tono a una domanda di una sua seguace proprio relativa all'outfit. La fan, infatti, si rivolge alla influencer e chiede: "Perché eri vestita di nero alla cresima di tua sorella? Stonavi con quel colore, hai il fisico per tutto". Una domanda-osservazione a cui come detto Aurora ha replicato per le rime: "Ma come fate a sapere com'ero vestita? Non ho manco una foto e non ho pubblicato niente. E comunque il mio armadio è composto per il 95% da indumenti neri... Arrestatemi, avanti!", ha concluso con piccata ironia Aurora Ramazzotti.