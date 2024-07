Loredana Lecciso e Al Bano: "Troppe porte aperte", bordata su Romina Power

25 luglio 2024 a

È sempre stata una storia costellata da alti e bassi quella tra Albano Carrisi e Loredana Lecciso, ma forse, ora, si sta per aprire un nuovo capitolo per una delle coppie più famose e amate d’Italia.

Lei per anni ha dovuto convivere con l'ingombrante presenza nella vita del compagno di Romina Power, con cui il cantante è stato sposato per ben 29 anni. Nel 1982 i due cantavano inseme felicità, quel sentimento che alla Lecciso per molti anni forse è mancato. In un’intervista a Oggi, in edicola domani, Loredana Lecciso ha raccontato di vivere "in un’altra vita e in un’altra storia, lontana anni luce da quella raccontata per anni: con Albano siamo una coppia che si vuole profondamente bene e condivide difficoltà e gioie. Litighiamo anche, come qualsiasi coppia".

Ora, però non c'è spazio per i rancori passati e come lei stesa ha ammesso "sto riavvolgendo il nastro e sto vedendo il mio film da spettatrice…" Per la soubrette l’unico "vero rimpianto che sento è quello di non essermi goduta abbastanza i miei figli: tornando indietro, cercherei di non perdermi nemmeno un attimo con loro, soprattutto con Brigitta (la prima figlia avuta da Fabio Cazzato, ndr). Sono una mamma che sta recuperando ma ormai sono grandi e non è così facile".

Loredana Lecciso è una donna passionale e alla domanda se nella vita rifarebbe tutto, ha detto "Difenderei la nostra coppia. Sono una persona positiva e ho sbagliato: ho lasciato troppi spazi e troppe porte aperte. L’ho capito tardi". Le porte ora si dovranno chiudere e come ha annunciato la showgirl ci sono in pentola alcuni progetti professionali: "Molti anni fa rifiutai anche la conduzione di un programma quotidiano su Rai 1 perché avrei dovuto trasferirmi a Roma e lasciare i bambini. Non me la sono sentita. Adesso che sono grandi e autonomi, ho nuovi progetti. È probabile che mi rivediate: io e mia figlia Jasmine potremmo farvi una sorpresa".