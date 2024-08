Elodie e Iannone in camper? Spuntano foto e video incendiari

18 agosto 2024 a

Dopo gli attacchi a Giorgia Meloni e al governo, ecco che Elodie si concede una pausa, vacanze insieme al suo Andrea Iannone: nessuna crisi, dunque, così come si dice da qualche settimana a questa parte. La cantante "leader in pectore" del Pd e il pilota di moto si concedono un viaggio itinerante, in camper. E lo raccontano passo dopo passo su Instagram, sui loro profili social: scatti che mostrano, a tratti, una passione travolgente.

I due infatti hanno dato in pasto ai loro followers diversi scatti, selfie romantici, altre foto allo specchio, lei che fotografa lui seduto fuori dal camper, lui che filma lei mentre sorride. "Innamorati, liberi e selvaggi", scrive Iannone a corredo di un post. "Ti amo", risponde Elodie.

Immagini, va da sé, apprezzate dai fan della coppia, che come detto da tempo è al centro di voci su una presunta crisi che, alla luce degli scatti, appare un'invenzione, roba da gossip estivo. Addirittura, qualcuno più sfegatato di altri, ha scritto in calce a uno dei loro post: "Vi prego, fate figli... un patrimonio genetico del genere non può andare sprecato". Cose che solo sui social...