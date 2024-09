Elisabetta Gregoraci, a 44 anni sfila in bikini a Milano: tutti sconvolti

20 settembre 2024 a

a

a

Neanche il tempo di uscire dall'ospedale e per Elisabetta Gregoraci si aprono le porte della Milano Fashion Week. Non da ospite d'onore in prima fila sotto le passerelle più prestigiose della moda, ma da protagonista, come modella d'eccezione.

La showgirl calabrese, 44 anni meravigliosamente portati, ha incantato il pubblico di curiosi e di addetti ai lavori sfilando in bikini (ridottissimi) per il brand Pin Up Star e dimostrando che più pin up di lei è davvero difficile trovarne.

"Non ce l'ho fatta": Elisabetta Gregoraci, parole clamorose su Ilary Blasi

Il fisico è perfetto, le curve pericolosissime, e le foto e i video pubblicati tra le sue Stories su Instagram lo dimostrano ampiamente. Alla faccia di quanto scritto sui social pochi giorni fa, nel pieno di una comprensibilissima crisi emotiva: "E poi arriva un momento in cui il tuo corpo ti chiede di fermarti, ora tocca a me", si lamentava l'ex moglie di Flavio Briatore condividendo le toccanti foto da un letto di ospedale, con fasciature, aghi e flebo in bella (si fa per dire...) mostra.

Quindi la promessa ai fan, preoccupati: "Si torna sul set... con ritmi più tranquilli". E dopo una comparsata alla sfilata di Genny con elegante look total white, ecco spogliarsi e rimanere in costume da bagno. Migliore fine estate di questa non poteva esserci. Per lei, ripartita alla grande dopo lo stop obbligato, per i suoi follower.