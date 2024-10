Alessia Marcuzzi, scatto in intimo davanti alla finestra: i fan impazziscono

01 ottobre 2024 a

L'ultimo post pubblicato da Alessia Marcuzzi su Instagram ha fatto impazzire i suoi fan: in una foto la conduttrice si mostra in intimo, di spalle, mentre guarda fuori dalla finestra con una tazzina di caffè in mano; in un altro scatto, invece, la si vede di profilo. “Una delle donne più belle d’Italia”, ha scritto un utente tra i commenti. Oltre ai tanti messaggi di apprezzamento nei confronti della presentatrice, però, ci sono stati anche dei commenti piuttosto negativi sulla scelta delle immagini da postare. "Alessia sei comunque carina a prescindere, perché la foto in reggiseno e mutande?", ha scritto per esempio un follower sotto al post. Un altro gli ha fatto eco scrivendo: "Ma sempre in reggiseno e mutande? Mah". Un utente, invece, si è soffermato sulla natura degli scatti e ha commentato: "Foto futili che attirano commenti squallidi".

In questi giorni la Marcuzzi è volata a Parigi per la Paris Fashion Week dedicata alla stagione Primavera/Estate 2025. È arrivata nella capitale francese domenica 29 settembre e ha preso parte all'esclusiva sfilata di Isabel Marant, una delle sue stiliste preferite che in passerella ha lanciato una collezione mood anni '80. Per l'occasione la conduttrice ha seguito il trend del total denim ma in una versione "rivisitata".