Fedez, un bacio "estremo": con chi lo hanno sorpreso a New York

Un video diventato subito virale sui social mostra Fedez mentre si esibisce in un lungo e appassionato bacio con una splendida e misteriosa ragazza, tra le luci rosse di una discoteca di New York. Il rapper si trova nella Grande Mela solo da alcuni giorni, un viaggio organizzato in occasione di Halloweeen ma poco pubblicizzato dallo stesso artista. Le effusioni avvengono in pubblico nel locale davanti a tutti, e sono diversi gli smartphone che immortalano la scena.

Non è la prima fiamma con la quale si fa beccare il 35enne da quando si è consumata la fine della relazione con la moglie Chiara Ferragni. Prima la modella francese Garance Authié, poi la studentessa di Interior design al Politecnico di Milano Sveva Magatti e Luna Shirin Rasia, ex fidanzata dell’ex allievo di Amici Michele Merlo scomparso nel 2021.

Anche Chiara Ferragni ha deciso di cambiare vita. Negli ultimi giorni, l'ex reginetta delle influencer è stata accostata a Giovanni Tronchetti Provera, con il quale è stata paparazzata durante una festa di Halloween. "Come ho raccontato nell’ultimo mese: non è un’amicizia ma una storia d’amore 'intricata' che con calma svelerò… quella tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Ecco il primo Halloween insieme per la coppia", ha spiegato il giornalista Gabriele Parpiglia.