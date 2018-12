Le hanno già definite "giornate di ghiaccio". Arriva l'inverno, quello vero, sull'Italia: il meteo del prossimo weekend registra neve in pianura e maltempo sulle regioni adriatiche e al Sud al sabato, mentre domenica il Nord Ovest sarà a sua volta interessato da precipitazioni nevose. Secondo ilMeteo.it la neve coprirà la pianura di Piemonte, Lombardia ed Emilia, e in nottata del Veneto. Nelle province di Alessandria, Pavia, Parma, Piacenza, Modena, Reggio Emilia e Bologna si attendono precipitazioni nevose superiori ai 5-7 cm. Nevicate più deboli invece a Torino e Milano. Le temperature del weekend saranno molto basse, sotto zero nelle fasce notturne e fino a -5° in Piemonte e Lombardia, sotto zero anche in Toscana. Di giorno una media di 2-5° al Nord, mentre al Sud temperature più alte fino ai 12°.