Coronavirus, la spesa durante la quarantena va disinfettata: come comportarsi al ritorno a casa

Il Covid-19 ha cambiato anche il modo di fare la spesa. Il Messaggero pubblica una sorta di guida per ridurre il rischio di infezioni legate dopo aver fatto la spesa al supermercato. Ecco come comportarsi appena tornati a casa: sarebbe meglio selezionare gli alimenti deperibili. Questi vanno consumati presto, mentre gli altri potrebbero restare in cantina o in garage per tre giorni prima di riporli al loro posto.

Nell’abitazione, invece, dovremmo disinfettare con una soluzione antisettica bottiglie, lattine e tutti i prodotti in plastica, vetro e alluminio. Sembra, infatti, che il coronavirus resti attivo fino a 24 ore sul cartone, fino a 72 su plastica e acciaio. Frutta e verdura vanno lavati accuratamente prima di disinfettarci le mani. Come ultima accortezza, andrebbero disinfettate le superfici dove sono state appoggiate borse e confezioni.