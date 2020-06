Stati Generali, Elisa canta per Giuseppe Conte: a cappella, la richiesta inaspettata del premier

21 giugno 2020 a

In attesa della conferenza stampa conclusiva, dagli Stati generali filtrano le prime ricostruzioni dell’incontro tra Giuseppe Conte e il mondo della cultura. Il momento clou è stato quando il premier ha chiesto a Elisa, collegata in videoconferenza, se le andasse di cantare per i presenti, nella giornata della musica. L’artista triestina non ha lasciato cadere l’invito nel vuoto e ha intonato a cappella uno dei motivi più famosi del suo repertorio: Luce, la canzone con cui vinse il Festival di Sanremo. Grandi applausi da parte dei presenti, così come per la performance di Monica Guerritore, che prima di Elisa aveva citato un brano di Dante Alighieri.

