Coronavirus, possibile nuovo focolaio a Fiumicino: positivo un dipendente del locale accanto al municipio

Dopo i casi mediatici di Bologna e Mondragone, un possibile nuovo focolaio preoccupa molto il sindaco di Fiumicino e le autorità sanitarie del Lazio, al punto che è stata diramata l’allerta. Un dipendente del locale ‘Indispensa’, che si trova accanto al municipio di Fiumicino, è risultato positivo al coronavirus: di conseguenza il locale è stato chiuso e lo rimarrà fino a nuove disposizioni dell’Asl. A comunicarlo è il sindaco Esterino Montino: “Tutti coloro che hanno frequentato il locale a partire dal giorno 22 giugno devono recarsi alla Asl per sottoporsi al tampone e rimanere, da subito, in isolamento”. Provvedimento che vale anche per i familiari dei clienti del locale, che dovranno rimanere in quarantena preventiva fino a quando non arriverà il risultato del tampone effettuato dal familiare interessato. “Chiedo a tutti la massima collaborazione - ha chiosato il primo cittadino di Fiumicino - e di seguire scrupolosamente queste indicazioni”.

