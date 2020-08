Viviana Parisi e Gioele Mondello, a In Onda salta la pista dell'aggressioni di animali selvatici

21 agosto 2020 a

a

a

"Gli animali selvatici attaccano le carcasse, non l'uomo". Viviana Parisi e Gioele Mondello potrebbero essere stati attaccati dagli animali selvatici nel bosco di Caronia? L'inviato di In Onda va nelle campagne che circondano la A-20 Messina-Palermo, per intervistare alcuni allevatori del luogo. "Il suino nero dei Nebrodi come si comporta davanti all'uomo?", chiede. "Il primo istinto è di scappare, solo le scrofe attaccano se qualcuno urla e prende i suoi piccolini", spiega un allevatore. Secondo l'avvocato Claudio Mondello, cugino di Daniele (marito e padre delle due vittime), il piccolo Gioele sarebbe morto dopo essersi perso, aggredito dagli animali selvatici. Entrambi i cadaveri, soprattutto quello del bimbo, sono stati straziati dai morsi degli stessi. "Ad attaccare i corpi potrebbero essere stati l'istrice, la volpe. Non pensavo nemmeno che trovassero i resti, per la quantità di animali che ci sono qua". Un'osservazione pesante, perché di fatto depotenzia notevolmente la versione del legale dei Mondello e rilancia la pista dell'omicidio-suicidio, peraltro quella privilegiata dalla Procura.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.