Armando Spataro, l'allarme: "Coronavirus, rischio rivolte in tutta Italia. Bisogna isolare chi sfrutta la disperazione"

26 ottobre 2020 a

a

a

“Di fronte a quanto accaduto a Napoli la magistratura deve occuparsi dei reati che sono stati compiuti. Il che significa indagare non solo su quanto abbiamo visto in piazza ma anche sui preparativi che lo hanno reso possibile”. Così l’ex procuratore Armando Spataro, 43 anni di servizio alle spalle, ha commentato in un’intervista rilasciata a Il Giornale quanto accaduto nella notte tra venerdì e sabato a Napoli, dove si è consumata un’indecente guerriglia urbana che nulla ha a che vedere con le proteste legittime di chi teme le nuove restrizioni previste dall’ultimo Dpcm firmato da Giuseppe Conte. “In piazza c’erano commercianti in crisi, camorristi, fascisti, l’ala antagonista dei centri sociali - ha sottolineato Spataro - un bel coacervo, indubbiamente. Ma faccio davvero fatica a credere che a pianificare l’aggressione alle forze dell’ordine sia stato qualche negoziante o l’ambiente anarchico. No, io credo che la regia vada cercata in quel connubio tra criminalità organizzata e ultradestra di cui nella storia anche recente abbiamo avuto più di un riscontro”.

L’ex procuratore ha poi illustrato la procedura che dovrà seguire la magistratura: “La polizia giudiziaria analizza i filmati e allo stesso tempo indaga per definire gli ideatori del piano d’azione preparato a tavolino. Dopo si ragiona su possibili misure restrittive, sapendo che ci sono le responsabilità di chi in strada lancia un sasso e quelle ben più gravi di chi organizza tutto con l’obiettivo di strumentalizzare le paure e i disagi di intere categorie. Sono operazioni che abbiamo già visto in passato, e che devono trovare la risposta dello Stato. La procura di Napoli è guidata con intelligenza e discrezione, so che farà la sua parte”. Resta però il problema dell’ordine pubblico anche in altre città, dove stanno andando in scena diverse proteste contro il governo: “Serve la freddezza di chi ci amministra, bisogna isolare chi sfrutta la disperazione della gente. Serve dare risposte a questa disperazione, far capire a chi oggi è in difficoltà che la solidarietà del paese è fatta anche di provvedimenti concreti. Ma i cittadini - ha chiosato Spataro - preoccupati per il loro futuro devono capire che le risposte non possono essere la rabbia contro le istituzioni e l’aggressione alle forze dell’ordine”.

De Luca e la tac ai polmoni? Myrta Merlino lo sbugiarda: "Lui è fatto così, ti sculaccia. Poi però...". Una devastante verità | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.