Coronavirus, Antonia morta a 41 anni. Nessuna patologia, tutto in 11 ore: il caso che sconvolge Barletta e l'Italia

Non ce l'ha fatta Antonia, 41 anni, morta di Covid a Barletta dopo aver aspettato un posto letto per 11 ore. Madre di una bambino di 14 mesi, ha iniziato a manifestare i primi sintomi dell'infezione la settimana scorsa. All'inizio solo febbre e tosse, poi le sue condizioni sono peggiorate ed è stato necessario il trasferimento in ospedale. Prima è andata a Trani, dove lei viveva, ma la struttura non era attrezzata per ospitare pazienti Covid e così è stata spostata a Barletta. Ma lì è rimasta in attesa nel Pronto soccorso per ben 11 ore. Il motivo? Mancavano i posti letto. Da quel momento i familiari della donna hanno avuto sue notizie solo tramite medici e infermieri, fino alla tragica notizia. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, Antonia non aveva particolari patologie pregresse. Qualche giorno fa su Facebook aveva pubblicato una preghiera in cui chiedeva di poter guarire. Ai funerali, che si sono svolti in forma ristretta, non hanno potuto partecipare né il marito né il figlio, entrambi in isolamento a casa pur essendo negativi.

