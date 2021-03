Vaccino Astrazeneca, la Asl Napoli 1 sospende "ogni somministrazione" con una "disposizione urgentissima"

12 marzo 2021 a

a

a

La paura per il vaccino contro il Covid di AstraZeneca sta crescendo a dismisura, tanto che L'Asl Napoli 1 in Campania ha deciso di "sospendere ogni attività di somministrazione con vaccino AstraZeneca a prescindere dal lotto". Una scelta controcorrente rispetto a quanto sta avvenendo nel resto di Italia, dove invece si è deciso di andare avanti con questo farmaco sospendendo solo le dosi del lotto "incriminato", ABV2856.

Ciro Verdoliva, direttore generale dell'Azienda sanitaria Napoli 1, questa mattina ha disposto "con effetto immediato di non utilizzare le dosi di vaccino AstraZeneca in giacenza presso l’Asl Napoli 1 Centro". La disposizione è stata inviata alle 6 e 52 con priorità "urgentissima - massima attenzione” a tutti i direttori dell’Asl. La notizia si è diffusa velocemente nelle chat e nei gruppi su Whatsapp, generando il panico tra le centinaia di persone chiamate a vaccinarsi oggi alla Mostra d’Oltremare.

La nota in questione fa esplicito riferimento al comunicato dell'Unità di Crisi della Regione Campania avente ad oggetto “Lotti ABV6096 – ABV5811 vaccino anti Covid 19 Astrazeneca - disposizioni”, inviata l’11 marzo, con la quale è stato comunicato alle Asl campane che “l’Istituto Superiore di Sanità ha avviato una campionatura per la comparazione con il lotto ABV2856, già sospeso con provvedimento Aifa n°632 dell’11.03.2021, in ragione delle segnalazioni di alcuni eventi avversi gravi”, invitando le Aziende Sanitarie della Regione Campania “a non utilizzare le dosi di vaccino Astrazeneca in giacenza presso codeste Aziende a titolo meramente precauzionale e per il tempo strettamente necessario al completamento degli esami della predetta campionatura”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.