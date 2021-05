Chi l'ha visto, documento inedito su Denise Pipitone: "Strani contatti con Anna Corona e relazione col commissario"

05 maggio 2021 a

a

a

Federica Sciarelli ha aperto la puntata di Chi l’ha visto con il caso di Denise Pipitone. E non potrebbe essere altrimenti, dato che quella di oggi - mercoledì 5 maggio - è stata una giornata particolarmente importante: la procura di Marsala ha riaperto le indagini ed è stato eseguito un sopralluogo approfondito nella casa che fu abitata da Anna Corona e che non era mai stata davvero ispezionata. In particolare è stata trovata una botola in garage che conduce a un pozzo, ma i dettagli per ora non sono noti.

“Non ricordo niente”. Denise Pipitone, l'ex pm ammette: il dettaglio sfuggito, com'è possibile?

Nel frattempo Chi l’ha visto è tornato a occuparsi del caso e lo ha fatto tenendo un filo diretto con Mazara del Vallo, dove si stava svolgendo una manifestazione a supporto di Piera Maggio: “Non ho nulla da dire - ha dichiarato la madre di Denise Pipitone - è giusto che si facciano dei lavori, però mi aspettavo un po’ di delicatezza nei miei confronti, mi ha devastato sapere dai giornali che si cercava un corpo”. Dopo aver ascoltato anche la testimonianza dell’ex pm Angioni, che ha denunciato fatti gravi (non si fidava delle persone che dovevano cercare la bambina), la Sciarelli ha mandato un servizio in cui è stato mostrato un documento inedito.

"Stai zitta". Pomeriggio 5, audio choc su Denise Pipitone: "Si sente una bambina", con chi è in casa

Documento che testimonia l’esistenza di 1175 contatti tra una donna di nome Stefania e Anna Corona, interrottisi del tutto il 22 settembre. Data non casuale, secondo la Sciarelli, perché sarebbe quando tale Stefania - che aveva una relazione con il commissario di Polizia - è stata sentita come persona informata dei fatti: a occuparsi di raccogliere le sue dichiarazioni sarebbe stato proprio quel commissario.

“Lo stanno svuotando”. Sotto la botola, un pozzo: Denise Pipitone, è il momento della verità?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.