Non è l'arena, "Strage di Ardea agghiacciante. Ha freddato il primo bimbo e quando ha sentito le urla del fratellino ha ammazzato pure lui"

Si parla della strage di Ardea da Massimo Giletti a Non è l'arena su La7 e la ricostruzione dell'inviato del programma Carlo Marsilli è sconvolgente. "Prima della strage Andrea Pignani avrebbe avuto un litigio con il padre dei bambini, Domenico Fusinato pregiudicato per fatti connessi a droga". Quindi il giornalista mostra la strada dove è avvenuta la strage con i cerchi dei due bambini, Daniel e David, e dell'uomo di 74 anni, Salvatore Ranieri, che sono stati freddati da Pignani. "Se la dinamica venisse confermata", prosegue Marsili, sarebbe agghiacciante. Stamattina (domenica 13 giugno, ndr) un ingegnere di 34 anni avrebbe avuto un alterco con Fusinato. L'uomo sarebbe andato a casa e sarebbe tornato qui in questo parco con una pistola. In quel punto ha trovato uno dei figli di Fusinato, il bambino di 5 anni e gli ha sparato uccidendolo".

Quindi la seconda esecuzione: "Nel momento in cui si allontanava ha sentito le grida del fratello del bimbo ucciso ed è tornato indietro e ha freddato anche il secondo bambino". Poi passa la terza vittima, l'uomo di 74 anni, in bicicletta, "che gli chiede cosa sta facendo e lui gli spara in testa", aggiunge Marsili. "Pignani si incammina verso casa e incontra una persona che sta scaricando l'erba ma manca il colpo. Infine si barrica nella casa della madre dove viene trovato senza vita". E conclude l'inviato: "E' una ricostruzione che deve ancora essere verificata".

Ma se fosse così sarebbe davvero terrificante. Pignani a maggio 2020 aveva minacciato la madre con un coltello ed era stato sottoposto a un Tso, ma non risultava affetto da patologie psichiatriche. Per la strage ha usato una pistola Beretta, calibro 7,65, che apparteneva al padre, una guardia giurata deceduta da diversi mesi. Né Pignani né la famiglia avevano segnalato ai carabinieri che possedevano la pistola come invece sarebbe richiesto fare in caso di morte del proprietario.

