Denise Pipitone, la videochiamata registrata: maxi-scoop a Storie Italiane, la bimba e una somiglianza pazzesca

Francesco Fredella 16 giugno 2021 a

a

a

La bomba, l'ennesima. Di nuovo a Storie Italiane - il programma di Eleonora Daniele in ondna su Rai 1 - dove come vi abbiamo raccontato, viene mostrato un video del 2018 di una ragazza che si chiamerebbe Denisa. E ci si chiede: è davvero Denise Pipitone? Il riconoscimento è avvenuto dopo la testimonianza di Mariana, una ragazza di origini rom - ma adottata da una famiglia campana - che sulle tracce dei propri genitori biologici avrebbe riconosciuto la donna di origini rom immortalata nel famoso video girato 17 anni fa dalla guardia giurata Felice Grieco. Fu lui, ad un mese dalla scomparsa di Denise Pipitone da Mazara del Vallo, a riconoscere una bimba che somigliava molto alla figlia di Piera Maggio. Il video venne realizzato a Milano, vicino ad una banca dove Grieco prestava servizio, ma non fece in tempo a bloccare la donna.

"Roba da mitomani, ci fa soltanto del male". Piera Maggio e "Denise Pipitone viva": un massacro per l'ex pm



Ora la Daniele mostra un video di quella ragazza, la presunta Denise, che si fa chiamare Antonia, ma tutti identificano come Denisa. Una coincidenza? Forse. Ma il giallo s'infittisce soprattutto dopo la bomba dell'ex pm Angioni che aveva detto di un'altra pista legata ad una ragazza che potrebbe essere proprio la figlia di Piera Maggio. Si tratta di un'altra pista, che è opposta a quella di Mariana (che, tra l'altro, ha fatto una denuncia alle Forze dell'Ordine).

"Spacciatore di informazioni false". Denise Pipitone è viva? Drammatiche parole di Milo Infante, demolita l'ex pm



Ma facciamo un passo indietro. Il video mostrato dalla Daniele a Storie Italiane è la registrazione di una videochiamata tra Antonia (la presunta Denise) ed un'altra persona. Antonia parla rumeno, non esiste - come spiega l'inviata della trasmissione - un certificato di adozione. Sembra che ci sia una forte somiglianza tra Antonia e Denise, ma è molto difficile a distanza di 17 anni ricostruire tutto da alcune foto o video. Solo l'esame del DNA può mettere la parola fine alla vicenda.

"Altre foto insieme al marito e sua figlia". Denise Pipitone, gli ultimi scatti: una somiglianza impressionante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.