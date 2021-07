Clima impazzito, la Sardegna brucia: centinaia di evacuati e zone devastate, "disastro senza precedenti"

25 luglio 2021 a

a

a

Incendi devastanti stanno mettendo in ginocchio diversi territori della Sardegna. La zona più a rischio, che ancora brucia, è quella dell’Oristanese. Centinaia di persone sono state costrette a lasciare le loro abitazioni: a Bosa in 150, soprattutto anziani e bambini, si trovano adesso nel campo allestito dal comitato locale della Croce Rossa. Sono fuggiti anche molti residenti di Cuglieri e Sennariolo, fatti evacuare in piena notte.

Le fiamme, favorite dal caldo rovente anche se non si può escludere il dolo, hanno raggiunto – come riporta Repubblica - i territori di Tresnuraghes e proseguono in direzione di Montresta, dopo essere scese dalle vallate di Scano Montiferro. "Un disastro, una tristezza, quello che stiamo vivendo", ha commentato il sindaco di Santu Lussurgiu Diego Loi. Intanto i soccorritori cercano di correre ai ripari. Dall'alba i canadair stanno operando nello spegnimento. Centinaia di uomini dell'apparato antincendio continuano a lavorare e hanno lavorato tutta la notte.

“Si tratta di un disastro senza precedenti. Diecimila ettari di vegetazione distrutti, aziende e case bruciate, bestiame ucciso”, ha dichiarato il governatore Christian Solinas. Nel frattempo il dipartimento della Protezione Civile ha chiesto agli altri paesi dell'Ue l'invio in Italia di velivoli che possano contribuire a spegnere gli incendi in Sardegna. “Due canadair sono in arrivo dalla Francia, che ringrazio ufficialmente", ha fatto sapere Luigi Di Maio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.