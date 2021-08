Striscia la Notizia, Marco Camisani Calzolari sull'attacco hacker al Lazio: "Non è un raid informatico", la sua inquietante verità

03 agosto 2021 a

a

a

La Regione Lazio non è stata vittima di un attacco informatico. Lo ha dichiarato Marco Camisani Calzolari, esporto di comunicazione e nuove tecnologie, noto soprattutto per i suoi interventi a Striscia la Notizia, il tg satirico ideato da Antonio Ricci che va in onda su Canale 5. “Come per la maggior parte della pubblica amministrazione e delle aziende si tratta di un problema culturale - ha dichiarato - di un attacco culturale che dura da 30 anni”.

Video su questo argomento Attacco hacker in Italia, il sospetto: il ruolo della rete cinese dietro all'incursione

“Il digitale fa parte delle nostre vite - ha aggiunto - il signor Rossi deve sapere dove non deve cliccare. La pubblica amministrazione deve rendersi conto di quanto sono critiche quelle infrastrutture, oggi l’Italia è piena di infrastrutture critiche che sono un po’ lasciare per aria, ne abbiamo parlato tante volte a Striscia la Notizia. Però a volte lanciando gli allarmi si passa per rompiscatole, quando invece spesso ci si azzecca”.

"Il dipendente in smart-working". Attacco hacker, ecco perché regione Lazio è in ostaggio: clamorosa falla all'interno

Quindi Calzolari ha ribadito che a suo dire il vero problema non è nella Regione Lazio, ma “ovunque”. In tutta Italia ci sono vere e proprie “bombe inesplose”, quindi è arrivato il momento di prendere più seriamente la questione “e non lasciarla solo alla parte informatica, perché il problema è prevalentemente culturale. Le persone devono imparare ad avere a che fare con questo mondo, sennò diventano - e sono - l’anello debole della catena”.

Attacco hacker, le conseguenze per il bollo auto: non solo vaccini, le drammatiche rivelazioni sull'incursione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.