Ladispoli, si tuffa in mare per salvare i figli: stramazza a riva, morto a 64 anni. Choc in spiaggia

Si è tuffato in mare per salvare i suoi due figli, 6 e 8 anni, ma è morto travolto dalle onde. Massimo Armeni, 64enne romano di Castel di Leva, andato in pensione di recente, ha fatto di tutto per salvare i suoi bambini. Dopo averli messi al riparo dalle onde, però, l'uomo è morto, cadendo esanime in prossimità della riva. E' successo intorno alle 16 di giovedì pomeriggio sulla spiaggia libera di Ladispoli, davanti a centinaia di persone.

Stando a quanto riporta Il Messaggero, non è chiaro se Armeni, che aveva problemi cardiaci, sia morto per annegamento o per un malore. Sarà la magistratura di Civitavecchia a stabilire eventualmente le cause del decesso. Intanto, la polizia municipale e la Capitaneria di porto di Ladispoli-San Nicola indagano sull'accaduto. La famiglia - composta da padre, madre e figli - era a Ladispoli in vacanza.

Secondo una prima ricostruzione, genitori e bambini erano arrivati in spiaggia da circa 10 minuti, quando il 64enne ha visto i figli in difficoltà, spinti dalla corrente che li stava trascinando sugli scogli. Così, senza pensarci due volte, si è tuffato in acqua. E insieme a lui i tre bagnini dello stabilimento accanto. Poi il dramma. Nonostante l'intervento dei soccorritori del 118, per Massimo Armeni non c'è stato nulla da fare. I figli - insieme alla madre - sono stati portati al Gemelli in codice rosso con l'eliambulanza. Fortunatamente sono fuori pericolo. E, nonostante lo shock, anche i bagnini stanno bene.

