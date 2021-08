Vicenza, neonata di un mese positiva al Coronavirus. "Secondo caso in pochi giorni", come si è contagiata

21 agosto 2021 a

Quanti danni sta facendo la disinformazione sul “siero sperimentale” che non è né un siero né sperimentale. Una neonata di un mese e mezzo è stata ricoverata all’ospedale di Santorso di Vicenza perché positiva al Covid: di ritorno dalle vacanze trascorse all’estero, la bimba è stata infettata dai genitori che risultano non vaccinati. Nello stesso reparto c’è un’altra bimba, di circa 7 mesi, che è ricoverata per lo stesso motivo.

Entrambe le neonate si trovano sotto stretta osservazione e pagano colpe dei genitori che hanno deciso di non aderire alla campagna di vaccinazione. Dall’inizio dell’epidemia ad oggi, in Italia sono stati oltre 700mila i casi di Covid tra i bimbi e più in generale tra giovani compresi tra gli 0 e i 19 anni: di questi 31 sono morti, di cui 6 sotto i tre anni. I dati sono aggiornati al 18 agosto e riportati nel documento del monitoraggio settimanale condotto dall’Istituto superiore di sanità.

La situazione sta diventando sempre più delicata soprattutto per i neonati, che non hanno alcuna copertura di vaccino. Soltanto due giorni fa era stato registrato un caso molto particolare in questo senso: una donna di 25 anni è stata ricoverata al Policlinico di Napoli, dove è arrivata incinta, non vaccinata e positiva al Covid con sintomi gravi. I medici sono stati costretti a intubarla e a far nascere il bambino, molto prematuro, di 24 settimane. Il neonato si trova in condizioni critiche, molto gravi anche quelle della mamma.

