Bollettino 20 settembre, giù i contagi e 44 decessi. Effetto-domenica: sale il tasso di positività

Sono 2.407 i nuovi casi di coronavirus in Italia, stando all'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute. Ieri ce ne erano stati 3.838. Il tasso di positività, invece, è pari al 2%, in salita rispetto all'1,4 della giornata precedente. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 44 (ieri 26, il dato più basso del mese di settembre), il che porta il totale di vittime da inizio pandemia a 130.354.

In lieve aumento i ricoveri nei reparti medici ordinari: sono 3.982 in totale, con un aumento di 53 posti letto occupati nelle ultime 24 ore. In terapia intensiva, invece, sono 523 i pazienti ricoverati - con una diminuzione di 7 posti letto - con 21 nuovi ingressi. Ancora una volta la regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Sicilia (514), seguita da Emilia Romagna (333) e Lazio (243).

Il bollettino di oggi è influenzato, come ogni lunedì, dai pochi tamponi effettuati nel weekend. Per questo il numero di nuovi casi e di morti risulta in calo. Intanto è partita anche in Italia la somministrazione della terza dose di vaccino: a riceverla saranno i soggetti più fragili. "Un passo avanti importante per dare protezione a chi ha un sistema immunitario più debole", ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza.

