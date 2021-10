Meteo, "uragano in arrivo" in Italia: le Regioni che devono temere il peggio

23 ottobre 2021 a

Dimenticate il bel tempo, le giornate di sabato 23 e domenica 24 ottobre vedranno un peggioramento delle condizioni meteo nelle regioni meridionali. Nel dettaglio un vortice ciclonico potrebbe poi trasformarsi in un Medicane, un uragano mediterraneo. Il maltempo si abbatterà - secondo le previsioni di Meteo.it - sulla Sicilia e sulla Calabria. Precipitazioni abbondanti in provincia di Palermo, Trapani, Catania, Siracusa, Reggio Calabria e Catanzaro.

Quello che più preoccupa però è l'"uragano del Mediterraneo" che, se dovesse verificarsi, il maltempo diventerà pesante soprattutto sulla Sicilia orientale e sulla Calabria ionica. Questo - spiega ancora Meteo.it, "potrebbe sconvolgere in particolare gli estremi settori meridionali del nostro Paese. Oltre all'uragano ci saranno venti con raffiche fino a 100 km/h e piogge battenti e insistenti per oltre 24-48 ore.

Va meglio al Centro-Nord invece lo scenario meteorologico risulterà più tranquillo, con un maggiore soleggiamento su gran parte dei settori. Il maltempo non riguarda però solo il weekend, ma anche l'inizio della prossima settimana. Lunedì 25 ottobre al nord il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso con alcune foschie sulle zone di pianura. Non mancheranno diverse precipitazioni al centro, mentre rimarrà alta l'allerta in tutte le Regioni del sud dove si rischiano addirittura nubifragi sulle aree ioniche.

