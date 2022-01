Meteo, verso i giorni della Merla: sciabolata artica, ecco quando precipitano le temperature

23 gennaio 2022 a

La morsa del grande freddo non mollerà l'Italia neppure la prossima settimana. In sintesi, questo è quanto spiegano gli esperti di 3bMeteo, laddove si legge: "Aria fredda di matrice artica, continuerà ad affluire sull'Italia anche all'inizio della nuova settimana con un impulso che raggiungerà la Penisola nella giornata di lunedì portando qualche pioggia e qualche nevicata fino a quote collinari. Poi la saccatura si allontanerà verso la Grecia e l'anticiclone delle Azzorre conquisterà completamente l'Italia riportando stabilità e clima diurno leggermente più mite ma con le nebbie che torneranno prepotenti sulla Val Padana e localmente anche nelle valli del Centro".

Ma tutto ciò solo fino a mercoledì, quando sono previsti annuvolamento di matrice mediterranea che potrebbero raggiungere le regioni tirreniche, con qualche debole pioggia tra Liguria e Toscana. Da giovedì, prende corpo l'ipotesi di un nuovo impulso freddo che toccherebbe in primis il bordo orientale dell'anticiclone determinando un peggioramento delle condizioni atmosferiche sull'Italia.

Da 3bMeteo, poi ricordano come si vada verso i giorni della Merla, quelli che proverbialmente sarebbero i più freddi dell'anno: "L'ultima parte della settimana e quindi il weekend 29-30 gennaio, ufficialmente i primi due giorni del periodo della merla (29, 30, 31) la saccature potrebbe essere già transitata sulla Penisola con un successivo nuovo recupero dell'alta pressione", spiegano. I valori, comunque, dovrebbero rientrare nella media del periodo.

