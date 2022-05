Meteo, si scatena il maltempo: "botta di piogge", cosa accadrà

24 maggio 2022 a

Dopo il caldo estivo arriva il maltempo. Come ha ricordato in questi giorni 3bmeteo, nei prossimi giorni potrebbe esserci un repentino cambiamento: dal caldo alle piogge. Sulla base delle previsioni del tempo, la Protezione Civile ha già dichiarato l'allerta gialla in almeno 5 regioni. L'allrme è scattato in Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte e su tutta l'Emilia Romagna. Una perturbazione in arrivo dall'Atlantico - spiega 3b meteo - si sta dirigendo verso il Nord Italia, orchestrata da una saccatura che dal Mare del Nord si sta scavando fin verso la Penisola Iberica.

Le prime infiltrazioni umide ed instabili hanno già raggiunto le Alpi nella serata di lunedì, portando qualche temporale sconfinato alle adiacenti pianure pedemontane. Di fatto il nuovo fronte comporta una nuvolosità alta e stratificata e risulta più compatto tra la Valle d'Aosta orientale e l'alto Piemonte. Sul resto della Penisola invece tempo stabile e clima caldo, tanto che oggi si raggiungeranno i picchi termici su parte del Meridione.

Nelle prossime ore si attendono nubifragi forti tra Piemonte e lombardo-veneto. Rischio grandine e con possibilità di temporali molto intensi. Le temperature saranno in calo.

