Meteo, arriva la "botta dei nubifragi": perché tra poche ore cambia tutto

Meteo instabile quello delle ultime ore che ha visto tutto il Centrosud soggetti a temporali, nubifragi e grandine accompagnati anche da forti venti settentrionali. Registrate le raffiche più intense sull'Appennino intorno a 60-80km/h sul settore centrale tra Marche e Abruzzo, anche superiori su alcuni fondovalle. A metà giornata il versante adriatico resta più fresco rispetto al resto d'Italia con temperature registrate intorno ai 20° tra Marche e Abruzzo. Si segnalano quindi 20°C ad Ancona e Pescara, solo 18°C a Chieti.

Maltempo anche sulla Puglia, in particolare la Strasa Statale 100 è stata bersagliata da un nubifragio da Gioia del Colle in direzione Bari dove sono stati raggiunti i 60mm di pioggia. Nel corso della giornata l'area di bassa pressione si sposterà verso la Grecia e si stabilizzerà anche nelle zone più a Nord mentre persisterà fino a sera sull'estremo Meridione.

Nelle prossime ore ci saranno ampie schiarite al Nord, sulle regioni tirreniche e in Sardegna. Rimarrà il tempo instabile sulle regioni adriatiche centro-meridionali, sud peninsulare e buona parte della Sicilia caratterizzate da piogge e rovesci più frequenti su Abruzzo, Puglia e Campania interna. Rovesci anche su Calabria e nord Sicilia che si attenueranno sul medio Adriatico e in serata anche sul resto del Sud. Temperatura in risalita al Centro-Nord e in live calo al Sud. Al Centro-Sud sta per arrivare una vera e propria "botta di nubifragi".

