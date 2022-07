Meteo, Giuliacci-choc: "Qualcosa di enorme", cosa sta per travolgere l'Italia

21 luglio 2022 a

a

a

Parla di "terribile situazione" e di un "enorme anticiclone" Mario Giuliacci nelle previsioni del tempo pubblicate sul suo sito. "Sono due i problemi che affliggono il clima dell’Italia in questo momento: l’ondata di caldo e la siccità". Oggi, giovedì 21 luglio comincia "la fase più rovente che durerà fino 27 circa del mese. La colonnina di mercurio viaggerà intorno ai 35 - 38 gradi su tutta l'Italia, con qualche punta di 40 su Lombardia, Emilia, zone interne del Centro, Puglia, Lucania e Isole maggiori".

Poi tra il 28 luglio e il 5 agosto "le temperature saranno in calo in fino a portarsi sotto 35 gradi, ma ancora al di sopra dei 30 - 32. Quindi, ancora ondata di caldo in azione anche se più sopportabile".

Meteo, quando ritorna la pioggia? Ecco la risposta definitiva

Ma attenzione, avverte Giuliacci, perché "le anomalie sono impressionanti". La statistica climatica degli ultimi 30 anni, prosegue il meteorologo, "emette un verdetto inesorabile: luglio e agosto sono i mesi meno piovosi dell’anno, perché la piovosità è affidata in prevalenza ai temporali pomeridiani. Per i più, essi apportano modesti apporti pluviometrici e colpiscono a macchia di leopardo". La media statistica, prosegue, "prevede che i pochi acquazzoni in arrivo portino circa 60 litri per metro quadrato al Nord, 30 al Centro 10 al Sud. In pratica, una inezia di fronte al deficit idrico accumulato nel 2022 tra gennaio e luglio, pari a circa 400-450 litri per metro quadrato. I modelli odierni prevedono una fase temporalesca tra il 27 luglio e i primi di agosto su Alpi centro-orientali, regioni di Nordest e versante adriatico dell’Appennino. Un temporale in media apporta in loco 5-10mm. Anche se sulla stessa località, per assurdo, tra i 27 luglio e il 5 agosto, arrivassero cinque temporali, potrebbero cumulare al più 25-50mm, che sono una nullità rispetto al deficit cumulato di circa 450 mm".