Meteo, Mario Giuliacci vuota il sacco: tempeste? Arriva l'inferno

Mario Giuliacci spiega cosa ci aspetta tra qualche giorno sul fronte meteo. Il colonnello sul sito meteogiuliacci.it divide i prossimi giorni in tre fasi. Tre fasi in cui si alterneranno il maltempo con le ondate di caldo africano. Dal 29 a l 3 settembre instabilità con forti piogge al centro-nord e una presenza costante del caldo africano al sud. In sostanza per circa 5 giorni l'Italia sarà divisa in due. Il caldo farà sentire sempre di più la sua forza al Sud nella seconda fase che va dal 4 al 5 di settembre. Un vero e proprio inferno con temperature sopra la media stagionale.

Si toccheranno picchi di 35 gradi soprattutto sulle Isole. Insomma il caldo a quanto pare non ha ancora abbandonato la Penisola e di fatto l'afa sarà ancora protagonista per questo ultimo scorcio d'estate.

Poi c'è la terza fase che arriva al 12 settembre e in questo caso il Paese sarà nuovamente diviso in due con forti perturbazioni al nord e con il caldo nel Meridione. Sul fronte temporali occhio proprio ai giorni che vanno dal 29 agosto al 5 settembre: almeno 4 ondate di maltempo colpiranno il Nord e il Centro. Questa ultima parte d'estate dunque sarà segnata da una forte instabilità e di fatto bisognerà fare i conti con l'alternanza tra le tempeste e l'afa.