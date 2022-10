Meteo, si incrociano 4 cicloni: settimana drammatica, cosa accadrà

08 ottobre 2022 a

a

a

Finiscono il bel tempo e il clima mite in Italia. Al loro posto sono in arrivo pioggia e maltempo. Nel corso della prossima settimana ci saranno ben quattro cicloni profondi in arrivo dall'Atlantico Settentrionale. Il risultato? Rovesci e violente raffiche di vento. La prima giornata di tempo instabile dovrebbe essere quella di domenica 9 ottobre. Il primo a essere colpito sarà il Nord Italia con piogge più o meno intense su Emilia, Lombardia e Piemonte.

Meteo-Giuliacci, ribaltone nel Nord-Ovest: un fenomeno stranissimo

Non solo pioggia e vento. Nei prossimi giorni, considerato il declino dell'anticiclone sub tropicale, ci aspetta anche un brusco calo delle temperature. Al Nordovest, per esempio, si abbasseranno di 5-6 gradi rispetto alla giornata precedente. La diminuzione delle temperature, però, non riguarderà solo l'area settentrionale, ma anche l'Adriatico centrale e la Sardegna. Al Sud, invece, non sarà ancora freddissimo. Almeno non nell'immediato.

Mario GIuliacci, il grande freddo: dove crollano le temperature

Nell'Italia meridionale, infatti, le temperature cominceranno a calare solo a partire da lunedì. Anche se in maniera meno brusca. A quel punto tutta Italia avrà valori normali, cioè in linea col periodo. Poi, la prossima settimana si attende un nuovo ma lieve aumento delle temperature, prima al Nord e poi anche al Centro Sud. Sembra possibile perfino un ritorno a valori sopra la media, seppur di poco.