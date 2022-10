Meteo, Mario Giuliacci: "Così a oltranza", come sarà il weekend

14 ottobre 2022 a

Mario Giuliacci, sul suo sito Internet, anticipa le previsioni del tempo per il weekend centrale di ottobre. "In queste ore la nostra nazione presenta temperature a ridosso della norma, un po’ sopra al Nord e un po’ sotto al Centro-Sud", osserva il meteorologo. "Le precipitazioni sono localizzate esclusivamente al Centro-Sud e in Sicilia, dove sono localmente abbondanti". Ma ecco come evolverà il tempo durante questo fine settimana del 15 e 16 ottobre.

Rispetto alle temperature, prosegue Mario Giuliacci, "il weekend presenterà un aumento termico sensibile, dapprima al Centro-Nord e poi anche al Centro-Sud, sebbene l’estremo Sud resterà interessato da temperature in media stagionale o addirittura al di sotto, mentre altrove si salirà su valori molto superiori alla norma". Insomma, osserva l'esperto, "si tratterà di una ondata di calore (molto) tardiva. Ottobrata dunque a oltranza sulle nostre regioni del Nord".

In sostanza, "a parte qualche disturbo rimanente da venerdì 14 ottobre al meridione nella giornata di sabato e qualche infiltrazione più umida tra Piemonte, Liguria e Toscana domenica, non è prevista alcuna pioggia sul nostro Paese nel weekend centrale di ottobre". E, conclude, "non essendo previste precipitazioni degne di nota, non è prevista nemmeno alcuna nevicata sulle montagne del nostro paese".