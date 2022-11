Meteo, Giuliacci rivela come si chiude novembre: Italia sotto la pioggia

26 novembre 2022 a

Sebbene sia arrivato relativamente tardi, il freddo adesso è sul nostro Paese e sembra imporsi in modo piuttosto prepotente. Gli effetti di questo cambio di temperature saranno visibili ancora di più nelle prossime ore, a causa di una nuova perturbazione atlantica, che porterà una veloce fase di maltempo soprattutto in questo fine settimana. A renderlo noto è il bollettino meteo di Mario Giuliacci, secondo cui il peggioramento verrà accompagnato da un vortice ciclonico che, prima di sprofondare verso le regioni meridionali, determinerà una parentesi instabile e moderatamente ventosa al Centro-Nord, in particolare in Emilia Romagna.

Durante il weekend sulle regioni centro meridionali sono attese piogge intense, forti venti e anche neve in quota sugli Appennini. Ma temporali e nubifragi coinvolgeranno un po' tutta la Penisola, generando particolari criticità soprattutto al Centro-Sud - dove, tra l'altro, è allerta gialla e arancione su ben 12 regioni. Soltanto all'inizio della prossima settimana si potrà assistere a un miglioramento del tempo, quando la rimonta dell’alta pressione ripristinerà delle condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, pur se con temperature in calo fino a lunedì 28. Una tregua, però, destinata a durare poco, in quanto sul finire del mese farà in tempo ad arrivare un’altra perturbazione con un nuovo peggioramento a partire da martedì 29 e al quale saranno associate delle precipitazioni nevose anche collinari. Questo mese di novembre, dunque, anche se variabile, sembra destinato a chiudersi con il maltempo, in un contesto climatico relativamente più freddo e dal sapore quasi invernale al Nord.