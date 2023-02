Meteo Giuliacci, uragano Mediterraneo: cosa accadrà in Italia

09 febbraio 2023 a

a

a

Questa settimana è caratterizzata dal freddo intenso su tutta l'Italia e dal maltempo con la neve quasi sulle coste, ma solo in determinate aree, provocato da un uragano mediterraneo (Medicane) che sta per colpire la Sicilia con venti di tempesta, piogge torrenziali e nevicate. Già oggi 9 febbraio, scrive Mario Giuliacci sul suo sito di previsioni meteo, "si rinnova il forte maltempo (con possibili nubifragi sull'area orientale della Sardegna e sulla Sicilia, le uniche zone a sentire piogge e nevicate. La neve scenderà a quote collinari: 6-700 metri in Sicilia, 3-500 in Puglia, Calabria e Sardegna orientale, mentre sulle coste non ce la farà, ma gli accumuli saranno interessanti".

Le aree maggiormente colpite, prosegue Giuliacci "saranno le zone siciliane orientali e quelle calabresi ioniche. Sul resto del Paese nessuna novità, freddo intenso ma cieli quasi ovunque sereni, con gelate diffuse nottetempo e massime poco sopra gli 0 gradi nelle vallate del Centro-Nord".

"Ci saranno conseguenze": Giuliacci, nera profezia sul gelo in Italia

Domani venerdì 10 febbraio, "residua instabilità su Sicilia e Calabria (sempre nei settori ionici); sole deciso altrove. Temperature in rialzo un po’ ovunque, con valori che rientrano nelle medie tipiche del periodo".

Il weekend "sarà all’insegna di un anticiclone in netto rinforzo, con clima stabile e ben soleggiato ovunque. Poche pure le possibilità di nebbie, mentre i valori massimi risulteranno in ulteriore aumento, fino a portarsi un poco sopra le medie. Non si intravedono cambi del pattern meteo nemmeno nella primissima parte della prossima settimana".