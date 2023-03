Papa Francesco, l'ambulanza e il malore: "Allertati gli uomini della sicurezza"

29 marzo 2023 a

Dall’ospedale in cui si trova ricoverato al momento Papa Francesco hanno fatto sapere - come si legge sul Corriere della Sera - che il pontefice sarebbe arrivato in ambulanza a seguito di un malore. Pare che abbia avuto problemi cardiaci e un affaticamento respiratorio nella tarda mattinata. Di qui, per sicurezza, la decisione di portarlo al reparto cardiologia del Gemelli di Roma per controlli.

In ogni caso, per ora, il malore di Bergoglio è considerato "non preoccupante". Il Papa, inoltre, sarebbe già stato sottoposto a diversi esami. E secondo alcune fonti ospedaliere citate dal Corsera, nella sua stanza al decimo piano ci sarebbe la macchina dell’emogasanalisi per un monitoraggio costante. In Vaticano, invece, anche se non in via ufficiale, si dice che siano state annullate tutte le udienze di giovedì e venerdì. In particolare sarebbe stato fatto "spazio nell’agenda perché i controlli possano proseguire il tempo eventualmente necessario".

Prima di andare al Gemelli, il pontefice avrebbe anche annullato l’appuntamento per la registrazione di un’intervista televisiva. Il ricovero, comunque, sarebbe praticamente quasi del tutto certo. Lo staff e gli uomini della sicurezza - come rivela il Corriere - sarebbero stati allertati per trascorrere la notte al Policlinico. Difficile, comunque, che un ricovero fosse programmato, soprattutto perché siamo alla vigilia della Domenica delle Palme e delle celebrazioni della Settimana Santa di Pasqua.