Meteo, Sottocorona: "Dove pioverà a Pasqua". Poi, la grossa sorpresa

Paolo Sottocorona annuncia dallo studio di Myrta Merlino (La7) il meteo di Pasqua e di Pasquetta. Il meteorologo ha illustrato con le sue mappe una infilata di previsioni che vanno da domani, giornata in cui molti si metteranno in viaggio, a lunedì, quando tradizione vuole che si facciano scampagnate e ci si esponga di nuovo al sole sulle coste dei laghi o del nostro mare. Ebbene nelle valigie di chi si appresta a partire non devono mancare maglioni e impermeabili, mentre si possono lasciare a casa i costumi. "Le temperature risaliranno un po', ma non fatevi troppe illusioni. Niente magliette e cose leggere".

Nel dettaglio, avverte Paolo Sottocorona "domani comincerà a peggiorare al Nord, ci saranno anche piogge moderate; al Centro e al Sud, invece avrà una situazione tranquilla". Sabato, nelle previsioni del meteorologo de La7, "il maltempo settentrionale si sposterà al Centro, con fenomeni anche intensi in Toscana e Lazio; al Sud arriverà qualche debole pioggia; al Nord pioverà, ma il fenomeno si andrà attenuando". "Domenica il maltempo si sposterà al Sud, ma si attenua quindi c'è un po' di pioggia, ma debole", annuncia Sottocorona sintetizzando il meteo di Pasqua con l'espressione "tempo incerto". Ma "a sorpresa", rivela Sottocorona, "Pasquetta sembra essere salva". "Al Nord", spiega, "sarà un po' grigio ma non piove; al Centro sarà buono, al Sud qualche incertezza, ma poiché tende a cambiare diamo qualche speranza. Le temperature risalgono un po', ma non fatevi troppe illusioni. Niente magliette e cose leggere".