Meteo impazzito, "Pasqua e Natale": previsioni choc

04 aprile 2023 a

a

a

Le giornate di Pasqua e Pasquetta quest'anno saranno all'insegna del freddo, con temperature che scenderanno in maniera brusca. Tra temporali e persino grandine, questa settimana sarà a tutti gli effetti più fredda di quella di Natale. Il motivo? Gli esperti di 3BMeteo hanno spiegato che il tutto sarebbe da attribuire a una irruzione di aria fredda di matrice artica che discenderà dalla Germania, dove si trova al momento.

"Freddo? Il giorno del ribaltone in Italia": meteo, la profezia di Mario Giuliacci

Il nostro Paese avrà a che fare con una massa d'aria notevolmente fredda per il periodo. Particolarmente colpite le regioni dell'Adriatico, dove sembrerà di essere tornati a febbraio. Le temperature inizieranno a scendere a partire dalla prossima notte anche se il culmine verrà raggiunto tra le giornate di mercoledì 5 e giovedì 6 aprile. In quei giorni ci sarà forte instabilità lungo l'Appennino, con nevicate fino a quote piuttosto basse.

Meteo-Giuliacci, "Pasqua d'inverno": burrasca e freddo polare, Italia ko

L'aria fredda, poi, riuscirà a raggiungere anche l'area tirrenica, con instabilità al Sud, piogge intermittenti e nevicate fino a quote collinari. Al Nord e al Centro ci sarà qualche annuvolamento e qualche fenomeno isolato. In tutta Italia, comunque, ci sarà un brusco calo termico con il rischio di gelate tardive all'alba di mercoledì, di giovedì e di venerdì. Un clima impazzito, insomma.