Meteo, choc a Pasqua e Pasquetta: dove nevica, follia-Italia

"L'ultima neve di primavera", celebre film anni Settanta, non poteva immaginare che nel 2023 avrebbe nevicato anche a Pasqua, ad aprile. Le previsioni di 3bmeteo confermano: fino al weekend pasquale si registra una circolazione depressionaria fredda con occasione per frequenti acquazzoni, temporali e anche la neve in montagna. Un clima pazzo, visto che nelle stesse ore non mancheranno fasi soleggiate. Di sicuro, però, le temperature saranno sotto le medie del periodo.

"Anche i prossimi giorni saremo interessati da tempo spesso instabile e temperature sotto le medie del periodo - conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara -. Giovedì la giornata più soleggiata soprattutto al Centro nord, mentre il Sud farà ancora i conti con residui rovesci, nevosi a tratti fin sotto i 1000 metri. Venerdì tuttavia arriva una nuova perturbazione dal Nord Europa, che porterà qualche pioggia o rovescio al Nord e in particolare tra Liguria, basso Piemonte ed Emilia occidentale, anche in questo caso con neve a tratti fin sotto gli 800-1000 metri".

Si tratterà comunque di precipitazioni fugaci, distribuite in modo assai irregolare e con zone che rimarranno all’asciutto. In questo senso, nota il meteorologo, "non una buona notizia per le assetate terre del Nord Italia con ulteriore aggravio del deficit idrico". Al Centro, invece, precipitazioni sparse a partire dalla Toscana, verso Marche, Umbria e alto Lazio entro fine giornata. Nel corso di sabato ulteriori rovesci e temporali sparsi interesseranno il Centro estendendosi progressivamente al Sud con possibili grandinate locali.



L'attenzione di tutti è per Pasqua e Pasquetta: "Il tempo sarà inaffidabile al Centro Sud con occasione per qualche nuovo rovescio o temporale sparso", prosegue Ferrara. Questo comunque "non significa che pioverà ovunque e con continuità. Si tratterà infatti di rovesci localizzati che potranno colpire in modo deciso alcune aree ‘saltandone’ altre limitrofe e in ogni caso non mancheranno anche ampi momenti assolati. Si tratterà insomma del classico tempo ‘capriccioso’ di primavera, quindi sarà bene tenere sempre un occhio puntato al cielo". Difficile pensare al primo mare dell'anno: le temperature saranno piuttosto basse soprattutto al Sud e sul versante adriatico: massime in alcune casi non superiori ai 15-16 gradi e minime localmente sotto i 4-5 gradi su pianure e vallate del Centro Nord".