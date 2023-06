Meteo, Giuliacci choc: "Terra di nessuno", cosa si abbatte sull'Italia

01 giugno 2023 a

L'estate è lontana. Piogge e temporali saranno ancora molto frequenti nei prossimi giorni e interesseranno tutta la dorsale appenninica e le Alpi. Ma non sono esclusi nemmeno sulle pianure e sulle coste prospicienti. Fino a quando durerà il maltempo lo spiega il team di Mario Giuliacci. Per i meteorologi, infatti, la pressione africana è lontana da noi. Stesso discorso per quella azzorriana anch'essa distante dall'Italia. "Ne consegue - si legge sul sito meteogiuliacci.it - che il nostro Paese è terra di nessuno".

Tradotto: le perturbazioni sono bloccate dall'anticiclone delle Azzorre in Inghilterra. E per questo non arriva l'anticiclone africano che si trova molto distante e viene spinto verso il basso da correnti orientali. Risultato? Pioggia su pioggia. Il maltempo però non significa per forza freddo. Non a caso secondo gli esperti è normale raggiungere 27 - 30 gradi.

Eppure i timori, dopo l'alluvione in Emilia-Romagna, non mancano. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali valido dalle ore 16 di oggi fino alle ore 24 di domani, in Sicilia. Su Palermo è prevista allerta gialla. Anche in Sardegna è stata prorogata fino alla mezzanotte l'allerta meteo per rischio idraulico e idrogeologico.