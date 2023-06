Madonna di Trevignano, Papa Francesco rompe il silenzio: tutta la verità

05 giugno 2023 a

Il caso della Madonna di Trevignano continua a far discutere. La veggente Gisella Cardia che ha letteralmente conquistato la ribalta della cronaca negli ultimi mesi continua a riferire le parole della Vergine che le avrebbe riferito in passato alcune profezie legate ad esempio alla guerra in Ucraina e alla pandemia Covid. Ma col passare dei mesi i dubbi su quanto accaduto a Trevignano aumentano. Come vi abbiamo raccontato i test sul sangue della statuetta della Madonna avrebbero evidenziato tracce ematiche di un animale, inoltre sulle donazioni ricevute dalla veggente c'è mistero con accuse da parte dei fedeli e comparaste alle Iene.

La Cardia proprio intervenendo in tv nel programma di Italia Uno ha più volte smentito le accuse. Ma c'è un passo in più da fare in questa vicenda: la posizione del Papa sui fatti di Trevignano. Il Pontefice infatti a Su Immagine, il programma di Rai Uno sul mondo cristiano, Papa Francesco ha detto la sua sulle apparizioni mariane e ha usato parole molto chiare: "Le apparizioni mariane? Non sempre sono vere".

Una frase che suona come un macigno su Gisella Cardia che sperava da tempo in un riconoscimento da parte del Vaticano. A quanto pare i fatti di Trevignano non convincono il Pontefice che su questo tipo di vicende è stato sempre molto prudente come nel caso di Medjugorje, come ricorda Repubblica. Insomma il caso a quanto pare è chiuso. La frase del Pontefice ha il sapore di un verdetto finale su quanto accaduto che riscrive un po' le polemiche di queste ultime settimane. Da parte del Vaticano dunque la posizione è netta: le apparizioni di Trevignano lasciano spazio a così tanti dubbi da non poter definire questi fenomeni come "miracolosi".