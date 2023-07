Brescia, il dipendente Rai muore dopo il dentista

01 luglio 2023 a

"Vogliamo sapere cosa è successo. Non riesco a credere che sia morto". La moglie di Luigi Floretta non si dà pace: suo marito è andato dal dentista per un intervento ai denti, l'istallazione di una protesi, e dopo tre giorni di agonia è morto. È successo a Brescia raggiunta dall'uomo, un dipendente Rai di 45 anni, per sottoporsi all'intervento chirurgico. Ma, una volta finito l'effetto dell'anestesia, Floretta ha perso i sensi. Un malore che ha richiesto il trasporto urgente dallo studio dentistico all'ospedale dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Qui è morto senza riprendere conoscenza.

Il Giornale di Brescia spiega che è stata proprio la signora Floretta a rivolgersi ai carabinieri per chiedere di fare luce sull’accaduto: l’intervento era stato programmato da mesi e prevedeva che, dopo l’estrazione di alcuni denti venisse installata una protesi. Cosa è successo nello studio dentistico? C'erano informazioni sanitarie che l'uomo non ha rivelato al momento dell'accettazione? I carabinieri dei Nas hanno già sequestrato la cartella clinica su disposizione della Procura. "Vogliamo sapere cosa è successo. Non riesco a credere che sia morto", ha detto la moglie di Floretta.