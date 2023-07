Chiara Ferragni in Sicilia, la toppa peggio del buco: "Ipocrita"

26 luglio 2023 a

Si dice spesso che “la toppa è peggio del buco” e nel caso della replica di Chiara Ferragni è drammaticamente così. L'imprenditrice cremonese, piccata da chi le ha fatto notare l'inadeguatezza delle foto pubblicate lunedì in cui la si vedeva felice e rilassata in vacanza in Sicilia, mentre l’isola andava letteralmente a fuoco replica alle polemiche, ma ne genera altre. A ventiquattr'ore di distanza dal post dello scandalo Chiara Ferragni ha infatti pubblicato alcune storie su Instagram che documentavano le drammatiche condizioni dell'Italia con il nord sommerso dai nubifragi e il sud con incendi che devastano le città, lasciando senza luce e acqua interi quartieri per giorni. I fan hanno considerato anche questa mossa troppo studiata e l'hanno attaccata di nuovo: "Ha pubblicato le storie sul maltempo dopo che glielo abbiamo detto noi, altrimenti non lo avrebbe fatto, ipocrita".

Comunque l'influencer ha voluto chiarire che "il post di un lunedì è stato pubblicato la sera prima degli incendi di ieri notte". "Evitate polemiche sterili", scrive la Ferragni puntualizzando che "il problema di quello che sta succedendo non sono sicuramente i miei post". Poi ha voluto precisare: "Oggi sono stata a Palermo e ho visto con i miei occhi la devastazione che questa terra sta subendo. È chiaro che tutto questo è più grande di me e di tutti noi. Ho provato a pensare cosa avrei potuto fare per dare una mano e non ho trovato risposta, ma se le istituzioni dovessero avere bisogno di me in qualche modo io sono qui, per fare la mia parte»". Anche questa frase non è piaciuta. "Non ha neanche chiesto scusa per essere così poco empatica, noi stiamo vivendo un inferno", l'hanno accusata.