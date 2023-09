Meteo, Sottocorona avverte: "Ciclone in avvicinamento, maltempo sull'Italia"

06 settembre 2023 a

a

a



Paolo Sottocorona ha espresso la sua preoccupazione per le condizioni meteo che riguarderanno l'Italia nei prossimi giorni. Secondo l'esperto di La7, qualcosa si sta avvicinando in modo minaccioso al nostro Paese. Un fronte pieno di nuvole che sta risalendo le nostre coste dal Mediterraneo meridionale. Una congiuntura che potrebbe portare a forti precipitazioni al sud nelle prossime ore. E così, se da un lato al Nord assisteremo per tutta questa settimana a un innalzamento delle temperature che ricorderanno quelle di agosto, nel Mezzogiorno il rischio è di assistere a intensi temporali che potrebbero creare non pochi problemi, soprattutto in Calabria e Sicilia.

Per capire quale sarà lo scenario bisogna attendere l'evoluzione del ciclone nelle prossime ore. E proprio venerdì mattina è attesa una forte perturbazione proprio tra Calabria e Sicilia. Le piogge dovrebbero stazionare al sud soprattutto nelle giornate di giovedì e venerdì.

"Basta una goccia". Meteo, Mario Giuliacci: ecco i due giorni di tempesta

Da sabato arriverà un miglioramento. Ma c'è l'incognita sul nord e su quanto sia forte la potenza del ciclone nel caso in cui si sposti verso le regioni settentrionali. Infatti non si può escludere all'inizio della prossima settimana una inversione di tendenza con il ritorno del sole e delle temperature estive al Sud e l'irruzione di piogge e temperature in calo al Nord.