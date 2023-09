Venezia, la gelateria non fa 4 scontrini in 5 anni: scatta la chiusura

09 settembre 2023 a

Mancano quattro scontrini su cinque anni e la storica gelateria è costretta a chiudere. Questa storia arriva da Venezia che ha visto la chiusura della gelateria Nico alle Zattere, uno dei luoghi simbolo della città lagunare. La gelateria Nico a Venezia è una vera e propria tappa obbligata per chi passeggia per le calli. Ma dopo un controllo della finanza sull'emissione degli scontrini sono scattati i sigilli. Una chiusura temporanea e la gelateria riaprirà domenica 10 settembre.

E il titolare, Maurizio Mutti, sui social si è sfogato così raccontando quanto accaduto: "Non voglio fare polemica è andata così. Di solito fanno questi controlli quando c’è tanta coda per il gelato e quindi confusione. L’ultimo episodio risale allo scorso marzo. Erano le 22.15 e con il bar chiuso un cliente ci aveva chiesto un gelato, e noi, dopo aver avvertito che la cassa era ormai chiusa, glielo abbiamo dato. Stiamo parlando di due euro e 50.

La volta prima era uno scontrino di un euro e 80, sempre probabile frutto di distrazione. Per questo ritenevo che non sarebbero state oggetto di multa e sanzione accessoria". Invece, sono scattate le sanzioni delle fiamme gialle. "Per dire, abbiamo tre casse in banco e questa cosa ci ha colpito veramente. Non ci riteniamo evasori, noi che abbiamo tre casse in banco e diamo lavoro a 12-13 dipendenti. Però, la chiusura disposta proprio durante la Mostra del cinema è stata proprio un duro colpo: so che di solito le chiusure venivano disposte in periodi meno alti rispetto a questo. Inutile girarci intorno: si perde un fatturato importante".